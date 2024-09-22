مكافحة الآفات تنظم حملات توعية للمزارعين وتفتيش على محلات المبيدات

تنفيذا لتوجيهات علاء فارق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وفي اطار التغيرات المناخية التي تسود العالم وتأثيرها على القطاع الزراعي شارك د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات هذا الأسبوع في ورشة عمل تحت عنوان "أنظمة الرصد والتقييم لأنشطة التكييف في قطاع الزراعة وذلك لدعم خطة التكيف الوطنية في مصر: تطوير أطر المتابعة والتقييم ونظرية التطوير"التي نظمتها منظمة الفاو؛ كما ذكر انه من المهم التواصل مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية لبحث الطرق المناسبة لرصد وتتبع الافات ومكافحتها في ظل تغيرات مناخية حادة لها تاثير مباشر على نشاط الافات وانتشارها وعلاقتها بمراحل نمو النباتات المختلفة سواء الافات الآبدة او الوافدة، وانه من الضروري في ظل هذه المتغيرات مراجعة الإجراءات العلاجية والوقائية ووضع برامج مكافحة متكاملة تتناسب مع هذه المتغيرات.

وعلى هامش معرض صحارى استقبل رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات شركة IGEBA المتخصصة في آلات الرش ومكافحة الآفات الحشرية للإطلاع على أحدث تكنولوجيا في مجال آلات الرش لامكانية الاستفادة منها في مجال مكافحة الآفات حيث تسعي الإدارة إلى تقليل استخدام المبيدات مع تغطية مساحة كبيرة في وقت قصير وسهلة الاستخدام وذات فاعلية وصديقة للبيئة.

• أعمال المرور على الزراعات:

قامت الإدارة العامة لمكافحة الافات وادارات المناطق الستة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الافات بالمرور على المحاصيل الصيفية المختلفة في مختلف المحافظات حيث تم المرور على محاصيل القطن، الذرة و الأرز حيث اكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات ان الإدارة تتابع المحاصيل حتى اخر وقت من جني وحصاد.

كما ذكر "رزق" ان الإدارة خلال هذا الاسبوع توجهت لجانها الى محافظة الوادي الجديد مناطق (المعصرة _ القصر _ عزبة ابوشهاب _ الخارجة١ _ الخارجة٢ _ الفرافرة)، كما توجهت لجان الإدارة الى الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة في مناطق منديشه _ الزبو _ القصر _ الباويطي) وذلك لفحص زراعات النخيل ومتابعة أعمال سوسة النخيل الحمراء واستخدام اجهزة الحقن التي ادخلتها الإدارة حديثا كأحد الخدمات المقدمة من الوزارة.

• النشاط التوعوي للمزارعين ومهندسي المكافحة:

واضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات ان الإدارة تنتهج نهجاً توعوياً للمزارعين بالنسبة للمحاصيل المختلفة سواء قبل عمليات الزراعة او اثنائها طبقاً لخريطة توزيع الافات في المواسم السابقة.

حيث نظمت الإدارة عدد ٢ ندوة توعوية في محافظة الجيزة بمنطقة القصر بالواحات البحرية وكذلك في الزبو وذلك للتنبيه على المزارعين بضرورة الفحص أثناء جني المحصول وعمل علامة مميزة لكل نخلة مصابة لتسهيل عملية العلاج وعدم التقليم بعد الجني والتخلص من مخلفات النخيل خارج المزرعة وكيفية استخدام أجهزة الحقن المختلفة.

تم عقد ٥ دورات توعوية للمزارعين ومسئولي الإدارات الزراعية ومهندسي المديريات طبقا لبرنامج الخط الشهرية بالإدارة وبالتنسيق مع المحافظات بعنوان المكافحة المتكاملة وتطبيقاتها على آفة دودة الحشد الخريفية وطرق مكافحتها علي محصول الذرة (العروة النيلي) ومواعيد الزراعة في المحافظات بمعرفة مسئولي المكافحة بالإدارة المركزية.

نفذت بالفعل في محافظات الدقهلية، البحيرة، المنوفية، النوبارية، أسوان التي تقوم بزراعة الذرة بالعروة النيلية على ان تستكمل باقي المحافظات خلال هذه الفترة .

واستمرارا للأنشطة التي تقوم به الإدارة المركزية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتنمية مهارات السادة مهندسي المكافحة بالمديريات وتوعية المزارعيين ونقل التوصيات الفنية وطرق الاستخدام الأمثل لحبة الغلة ٠

نظمت الإدارة عدة ندوات تم تنفيذها في عدد من محافظات الجمهورية بدء بالغربية، والشرقية، والمنوفية

في هذا الأسبوع تم عقد ندوة في محافظة بني سويف تم توعيه السادة الحضور من مزارعين وإدارات زراعية ومهندسين وفنيين وطرق استخدام حبة الغلة الا عن طريق الجهات المتخصصة الممثلة في وزارة الزراعة والحد من انتشارها واستخدامها بالطرق الخاطئة والعلاجات اللازمة في حالة استخدامه وضرورية المتابعة الجيدة للحد من أخطارها ٠

أيضا شاركت الإدارة في لجان المرور على زراعات القطن في محافظات الدقهلية والشرقية من خلال الإدارة العامة لمكافحة الآفات التابعة لها.

كما قامت المناطق التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور على زراعات الذرة الرفيعة، الشامية و النيلية و البنجر والقطن ومتابعة أعمال الجني في بعض المحافظات(أسيوط، الفيوم) للاطمئنان على حالة الحاصلات الزراعية بها والتجهيز للموسم الشتوي.

• أعمال المرور علي محلات المبيدات:

اشاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالدور الهام التي يقوم به مهندسي مناطق المكافحة بالإدارة المركزية بشن حملات المرور علي محال المبيدات حيث تم المرور في عدة محافظات (الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الشرقية، الغربية، القليوبية، الجيزة، الفيوم)، كما تم بالتنسيق لجنة مبيدات الافات الزراعية وبالمشاركة مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية في شن عدة وتم إبلاغ المديريات بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

• الاستعداد لموسم زراعة الفراولة وخضروات العروة الشتوية:

وفي إطار تفعيل استخدام عناصر المكافحة الحيوية تم تجهيز وزراعة صوب انتاج المفترس الاكاروسي في المحافظات التابعة لمناطق المكافحة بشمال الدلتا، شمال الصعيد، القناة وسيناء.

تخدم عدة محافظات القليوبية، الإسماعيلية، البحيرة، النوبارية، بني سويف تمهيدا للاطلاق لمكافحة الاكاروس الأحمر علي زراعات الفراولة والفاصوليا وذلك للحد من استخدام المبيدات

تعد الفراولة من المحاصيل التصديرية الهامة كما تقوم الإدارة بعمل دورات تدريبية للمزارعين على كيفية استخدام عناصر المكافحة الحيوية مثل عمليات الزراعة وتعد عناصر المكافحة الحيوية احد الاتجاهات الحديثة التي تواليها الوزارة اهتمام خاصا.

وحفاظا على المحاصيل التصديرية من الفاكهة قامت اللجان بالمرور على حدائق الفاكهة لمتابعة رصد ذبابة الفاكهة والتوصية بالعلاجات خصوصا على الموالح ضمن برنامج متابعة ذباب الفاكهة في مصر.

• اعمال المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة القوارض:

واستعداد لمكافحة القوارض قامت الحملة القومية لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية في بعض المحافظات بنشر طعوم على الترع والمصارف والمقابر والسكك الحديدية والطرق العامة كبؤر للاصابة حيث سبق ذلك التحضير لتجهيز الطعوم المانعة لتجلط الدم والدورات التدريبية بالمحافظات والمرأة الريفية التي وصلت إلى ٩٦ دورة منذ بداية هذا الشهر واستهدفت مهندسين وفنيين والمرأة الريفية٠

تم الحصول على شهادة الصلاحيه لوط ٣٢ طعم الراكومين وجاري توزيعها على المحافظات حسب الاحتياج.

بدأت الحملة الشاملة بجميع المحافظات من ١٥/ ٩ وحتى ٣١/ ٩/ ٢٠٢٤ بداية من محافظة المنوفية.