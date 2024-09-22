وحدة المناظير بقنا العام تكرم الدكتور أيمن كمال أستاذ المناظير

كرمت وحدة المناظير بمستشفي قنا العام الأستاذ الدكتور ايمن كمال أستاذ الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة حلوان علي جهوده المختلفة في عقد العديد من العمليات المتخصصة في المناظير وذلك بوحدة المناظير بمستشفي قنا العام، حضر التكريم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتورة سمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور محمد الديب مدير المستشفي والدكتور محمد حسن طايع رئيس وحدة المناظير بالمستشفي.

فيما أعرب وكيل الوزارة عن إمتنناه للدكتور أيمن كمال علي جهوده المختلفة في عقد ورشة عمل عن المناظير الجراحية المتقدمة لأطباء المستشفي بالإضافة إلي مناظرة أكثر من ٣٠ حالة طبية وتنفيذ ٧ عمليات مناظير متنوعة ما بين فتق مُعقد و تكميم معدةوكيل وزارة الصحة يُجري جولة تفقدية موسعة لمستشفي قنا العام .

قام السيد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا بجولة تفقدية موسعة داخل أقسام مستشفي قنا العام بهدف الوقوف علي سير العمل بها ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها حيث بدأ بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للكبار ومراجعة كافة الحالات المرضية بالقسم ، موجهاً الشؤون القانونية بالمستشفي في التوعية للمرضي بالقسم لحصولهم علي بدل الإنتقال ودعمهم في ذلك وخلال جولته الموسعة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور محمد الديب مدير المستشفي.

راجع الدكتور محمد الوجبات الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي ومدي إحتوائها على السعرات الحرارية والغذائية المناسبة لهم ، موجهاً بعمل إحصائية لحالات الطوارئ لمرضي الغسيل الكلوي ، هذا وإستمع سيادته إلي المرضي بالقسم ومتطلباتهم الصحية موجهاً إدارة المستشفي بتقديم كافة الدعم الطبي والنفسي لهم .

كما تفقد وكيل الوزارة محطة معالجة المياة بوحدة الغسيل الكلوي وتشغيلها وفقاً لما هو مقرر مع تشكيل لجنة دورية لفحص عينات المياه بوحدة الغسيل الكلوي، مشدداً علي توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم ودعم المرضي بالقسم في إستخراج قرارات الغسيل ، موجهاً العلاج علي نفقة الدولة وإتخاذ اللازم نحو التسريع في إستخراج القرارات وخلال جولته تفقد الدكتور محمد مطبخ المستشفي ومراجعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي مع التأكيد علي حصول العاملين بالمطبخ علي شهادات الأغذية الصحية اللازمة لهم، مشدداً علي ضرورة توفير مستلزمات السلامة والصحة والمهنية بالمستشفي ومراجعتها بصورة كاملة.

كما راجع وكيل الوزارة المغسلة بالمستشفي للتأكد من تشغيلها وإلتزام العاملين بها بالتعامل السليم مع مفارش وأدوات الغسيل بما يمنع إنتقال العدوي بين المرضى.

وإستكمل الدكتور محمد جولته داخل أقسام المستشفي بتفقد قسم الأطفال المبتسرين وتشغيل الحضانات بكفاءة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم والتعامل الصحيح مع الحالات بالقسم ومراجعة خدمات الصيدلة الإكلينيكية داخل القسم ومدي التنسيق بينهم وبين أطباء القسم، موجهاً بعمل مرجع لتوصيات الصيادلة الإكلينيكيين بالقسم وباقي أقسام المستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة المناظير الجراحية وألتقي بالأطباء بالقسم مشيداً بجهودهم المختلفة في الإرتقاء بوحدة المناظير وأهميتها في تنفيذ العديد من المناظير المختلفة، مشدداً علي الإنتهاء بصورة دورية من قوائم الإنتظار ، موجها بعقد العديد من الحلقات العلمية لأطباء المناظير ودعمهم بالجديد في علم المناظير.

كما راجع خلال جولته الموسعة بالمستشفي الحالات المرضية بالعناية المركزة وحالات الدخول ومدي إلمام الفريق الطبي بالحالة الصحية لكل مريض ،كذلك قسم العناية المركزة للأطفال والتي تضم ١١ سرير عناية مركزة أطفال ، مؤكداً علي الصيانة الدورية لأجهزة العناية المركزة وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيلها بصورة جيدة ، وخلال لقاءه مع مديرة بنك الدم الإقليمي حرص سيادته علي توفير فصائل الدم المختلفة ومشتقاته وفقاً للائحة المالية المقررة مع الحرص علي التعاون المشترك بين المديرية وبنك الدم الإقليمي بما يعود بالنفع علي مصلحة المرضي.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة لكافة المترددين علي منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة.