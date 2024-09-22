الصلح بين عائلتي أولاد عباس ومنصور برعاية حزب الوفد ومجلس القبائل والعائلات المصرية

في أجواء مليئة بالحكمة والسلام، شهد مقر حزب الوفد ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالمنيرة الغربية، مراسم صلح تاريخية بين عائلتي أولاد عباس من دلجا المنيا وعائلة أولاد منصور من فرشوط قنا، هذه المبادرة جاءت برعاية حزب الوفد ومجلس القبائل والعائلات، وبالتنسيق مع قيادات الحزب وممثلين من مختلف الهيئات والمجالس.

تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام، وتحت رعاية أحمد المنشاوي رئيس لجنة حزب الوفد بالمنيرة الغربية وعضومجلس القبائل والعائلات المصرية، وبحضور اللواء أحمد الشاهد، مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب مدير أمن الجيزة الأسبق، والشيخ كامل مطر، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، شهدت المناسبة مشاركة، والكاتب الصحفي فهمي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام.

بدأت المراسم بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلاها الشيخ حسين السوهاجي، تلتها كلمات حكيمة تناولت فضل العفو والتسامح.

أشار أحمد المنشاوي في كلمته إلى أن الصلح بين العائلتين جاء بعد جهد مضنٍ، وأكد أن العفو من شيم الكرام وأن الإسلام يدعو إلى إطفاء نار الفتنة وحقن الدماء.

وأضاف رئيس لجنة المنيرة الغربية بإمبابة أن الصلح ليس مجرد إيقاف للدماء، بل هو رسالة سلام تدعو لتجسيد قيم التسامح والعفو، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم التي تؤكد أهمية العفو والتسامح.

أكد المنشاوي أن العفو من شيم الكرام، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وإن تعفوا أقرب للتقوى"، وقوله عز وجل: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، مشيدًا بموقف كبار عائلتي المتنازعتين الذين مالوا للحكمة ورغبوا في إعادة الود من خلال إيثار الصلح وحقن الدماء.

وأعرب المنشاوي عن امتنانه الشديد للحضور جميعًا، مشيرًا إلى أن رسالة السلام والإسلام هي ما نادى به المولى عز وجل على لسان رسله، وخاصة خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم.

كما أكد أن هذه المبادرة لها صدى واسع في السماء عند رب العزة الذي يحب العفو، مستشهدًا بقوله: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".

وأشار إلى أن المولى عز وجل يوم المشهد العظيم يتولى بجلاله الصلح بين المتنازعين، وأنه لن يدخل الجنة إلا من يعفو عن أخيه. وفي أحد مشاهد القيامة، بعد انتهاء الحساب والميزان، يقف المتخاصمون عند قنطرة ليفصل الله بينهم، فينزع ما في صدورهم من غل.

ومضى المنشاوي ليقول إن الله يخاطب أحد عباده في طريقه إلى الجنة: "قف وخذ بيد أخيك إلى الجنة".

وعندما يرفض العبد بسبب الظلم الذي تعرض له، يخبره ربه أن ينظر إلى الأعلى حيث يرى قصرًا منيعا، ويكتشف أنه لمن يدفع الثمن. فيرد الملك بأن العفو عن الأخ هو الثمن. وعندما يعفو العبد، يأخذ بيد أخيه إلى الجنة.

وختم المنشاوي بتأكيد أن هذه هي رسالتنا اليوم: "فمن عفا وأصلح فاجره على الله".

كما أشاد الشيخ خلف حسانين، إمام وخطيب مسجد فلفل، بأهمية مبدأ الصلح بين الناس، مؤكدًا أن هذا التجمع يجسد قيم ديننا الحنيف. حيث قال: "الحمد لله الذي ألف بين القلوب، ونحن اليوم نجسد مبدأ من مبادئ ديننا، إذ يقول رب العزة: 'وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما...'".

وأشار الشيخ إلى أهمية التسامح، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومن قتل مظلومًا فلا يسرف وليه بالقتل". وفي نهاية كلمته، ذكر ثواب من يصلح بين الناس، مستندًا إلى قوله: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس".

ووجه الشيخ شكره لكل من ساهم في هذه المبادرة الطيبة، معبرًا عن أمله في أن يستمر الجميع في نشر قيم المحبة والتسامح في المجتمع.

وفي كلمة مؤثرة، أعرب الشيخ كامل مطر، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن سعادته بوجوده في معية الحضور، مشيرًا إلى الروابط القوية التي تجمعه بالعائلتين من محافظتي الصعيد، حيث قال: "محافظة المنيا التي بها البقيع الثاني، وأهلها كرام طيبون، ومحافظة قنا التي تضم عالمنا الجليل عبد الرحيم القناوي وقبائل الإشراف وهوارة والعرب، تُعد من أفضل بقاع مصر."

وأكد الشيخ أن "الرجال مقادير ومعادن، ومن شيم الكرام العفو"، مشددًا على ضرورة التسامح واعتباره مثلاً يحتذى به في مصر. وأعرب عن أمله في تغيير الثقافة السائدة التي لا تزال تحمل أثار عادة الثأر البغيضة، معتبرًا أنها لا تتماشى مع سماحة ديننا الحنيف.

وثمن الشيخ دور عائلتي أولاد عباس وأولاد منصور في الجنوح إلى الصلح وحقن دماء الشباب، متمنيًا أن تتبع جميع العائلات في مصر حذوهما. كما وجه شكره الجزيل للمستشار المنشاوي ورفاقه على جهودهم المميزة في تنظيم هذه المناسبة العظيمة، داعيًا إلى تبني مبدأ التسامح كمنهج يجب تعليمه للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، أشاد الشيخ بمبادرة المنشاوي، مؤكدًا استجابته للدعوة بلا تفكير، وذلك في إطار تعزيز الأمن المجتمعي والروح الإيجابية في المجتمع المصري.

من جانبه، أكد اللواء أحمد الشاهد أن خبراته في مجال الصلح بين العائلات كانت ثمينة، مشيراً إلى أن الشرطة لها رسالة سامية في حفظ الأمن والأمان بين أبناء الوطن. وأشاد بجهود رجال الأمن، مؤكداً أن العفو والتسامح هما السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن كلمته أكد الحاج حمدي منصور والحاج عزت الفرشوطي رضاهما التام وشكرهما الجزيل لما تحقق من عفو شامل وتسامح بين الأطراف. وأعربا عن تقديرهما العميق لهذا العفو الذي جاء مبنيًا على تسامح القلوب قبل الألسنة، مما يعكس قيم المحبة والاحترام في المجتمع. وقد شددا على أهمية تعزيز هذه الروح في جميع التعاملات، مؤكدين أن التسامح هو السبيل لبناء علاقات أكثر قوة واستقرارًا. هذه الكلمات كانت بمثابة دعوة للجميع لتعزيز قيم التسامح والتفاهم، مما يجعل المجتمع أكثر تلاحمًا.

كما ألقى فايز عم المتوفي كلمة مؤثرة خلال الحفل الذي أقيم لتكريم الفقيد. حيث قال: "الحمد لله على نعمة عفوه، فما زان الله عبدًا بعفو الأعزاء ورفعة في الدنيا والآخرة. ولم يعف عبد عن مظلمة لأخيه إلا رفع الله بها قدره يوم القيامة."

وأعرب فايز عن عظيم شكره وامتنانه للقيادي الوفدي ورئيس لجنة المنيرة الغريبه المنشاوي وجميع الحضور الكرام على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا الحدث الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم جميعًا. وقد كانت كلماته تجسيدًا للقيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع، مما ترك أثرًا بالغًا في النفوس.

وتحدث الشيخ أشرف بشندي مؤكداً أن الجميع أخوة في الله، وأن هذا اليوم يمثل تجسيداً لمبادئ ديننا الحنيف. وشكر الأستاذ فايز عم المتوفي جميع الحضور على مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث الكبير، معبراً عن شكره لمن ساهم في تحقيق الصلح وتيسير الأمور.

بحضور ممثلين من العائلتين ولفيف من أبناء صعيد مصر، وجاء الحضور من وفد المنيرة الغربية، حيث قاموا بتنظيم الفعالية، معبرين عن فرحتهم بنجاح الصلح الذي يمثل خطوة هامة نحو نشر السلام والمحبة بين أبناء الوطن.

كما شهدت الفعالية حضورًا لافتًا من ممثلي حزب الوفد في المنيرة الغربية، حيث قام بتنظيم الحدث محمد المنشاوي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وحسن يحيى، رئيس لجنة الشباب وهيئة مكتبه. كما حضر القيادي بحزب حماة الوطن وعضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، الأستاذ عصام ترك، إلى جانب عدد من الرموز القبلية البارزة.

وختاما انتهى اليوم الصلح الذي شهد نجاحًا باهرًا في إصلاح ذات البين ونشر قيم التسامح والعفو. حيث سادت أجواء من المحبة والاحترام، تحت رعاية حزب الوفدبالمنيرة الغربية ومجلس القبائل العربية. كانت الفعالية تجسيدًا حقيقيًا لروح الوحدة والتآلف بين جميع الحضور، مما ترك أثرًا إيجابيًا في النفوس. وقد أعرب المشاركون عن عزمهم على استمرار هذه الجهود المباركة لتعزيز قيم السلام والتعاون في المجتمع، مؤكدين أن التسامح والعفو هما السبيل لبناء مجتمع قوي ومتماسك.