محافظ البحيرة تقيل مدير "الرصف الإنتاجى" وتحيل ملف المشروع للنيابة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إقالة مدير مشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة، من منصبة، مع تكليف مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، بتسيير الأعمال بالمشروع لحين شغل منصب مدير المشروع بالطرق القانونية.

كما قررت محافظ البحيرة إحالة الملف الخاص بالمشروع للنيابة العامة مع عدد من العاملين بالمشروع.

وأكدت محافظ البحيرة، بأننا لن نسمح بأي تهاون أو تقصير أو شبهة فساد داخل أي مؤسسة على أرض محافظة البحيرة، وسنضرب بقوة على أيدي المخالفين لتحقيق الصالح العام وقيم النزاهة والشفافية والحفاظ على حق الدولة ومواطنيها.

كان مشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة، يتولي جميع مسروعات الرصف بالوحدات المحلية بقري ومدن المحافظة، وتعرض في الفترة الأخيرة لخسائر عديدة، وإنتشار حالة من الغضب الشديد بين العاملين بالمشروع لعدم صرف حوافزهم.