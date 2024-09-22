مياه قنا تنظم حملة توعية بمقر وحدة صحة حاجر خزام بقوص

قامت إدارة التوعية والإعلام التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة توعية بحاجر خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وذلك بمشاركة ممثلا عن مديرية الأوقاف بقنا والمجلس القومي للمرأة والصحة ووحدة السكان بالمحافظة والتضامن الاجتماعي.

للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ( المشروع القومي للتنمية البشرية وما له من أهمية كبيرة من أجل مجتمع أكثر وعيا وتقدما ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني وتحقيق استفادة من جميع موارد الدولة وخدماتها بصورة عادلة.

تضمنت تلك الحملة أيضا التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والسلوكيات الإيجابية نحو التعامل مع المياه ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي .

وقد أشاد المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمبادرة الرئاسية ( بداية ) وانها اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري وزيادة وعيه وبناء القدرات والكفاءات المصرية التي تقود مصرنا الحبيبة إلى مستقبل أفضل.

نائب محافظ قنا يتفقد قوافل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام بقوص…

تفقد ‏الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمه للمواطنين بمقر إقامتهم، رافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ قنا، العيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات وزارة التموين، و الخدمات الحكومية المتكاملة.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع الإدارة الصحية بقوص ندوة توعويه استهدفت ١٥ سيدة من ربات البيوت للتعريف بمفاهيم السلامه والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مخاطر الحريق، كما تم تسجيل عدد ٤٥ مواطن من راغبى العمل بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم، فضلا عن تسجيل عدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على دورات تدريبية في مجالات (تطريز - حياكه - تكيف وتبريد - مساحة - طاقة شمسية).

ومن جانبه التقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي قرية حاجر خزام خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

وقال "عمر"، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.