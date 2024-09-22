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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أمن السواحل الليبية: إنقاذ 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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وأوضحت الإدارة  في بيان أذاعه تلفزيون الوسط الليبي - أن القوات الليبية تمكنت من إنقاذ المهاجرين أمام السواحل الليبية بعد توقف قاربهم، وتم إنزالهم في نقطة ميناء الشعاب التابع لفرع طرابلس بالإدارة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية، بحضور ممثلين عن منظمة الهجرة، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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