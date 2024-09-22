بحضور د. عبدالسند يمامة .. حزب الوفد ينظم حفل تأبين للراحل سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين ويكرم أسرته بدرع الحزب

نظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، حفل تأبين للراحل سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين، والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي تاركاً خلفه سيرة عطرة وتاريخ حافل بالعطاء والعمل الحزب والخدمي.

وبدأ حفل التأبين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل ثم كلمة ألقاها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، نعى فيها الراحل سعيد الجوجري، وأكدت كلمة رئيس الحزب أن الوفد كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوً تداعى له سائر الجسد، وأن حزب الوفد لن ينسى أبناءه حتى بعد رحيلهم عن عالمنا .

كما قدم رئيس الحزب واجب العزاء لاسرة الراحل وسلم لهم درع الوفد تقديرًا لمجهودات الراحل التي قدمها لخدمة الوطن والحزب وخدمة عمال مصر على مستوى المحافظات طوال مسيرته الحزبية

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، ان الحضور اليوم لتأبين شخص له مكانة ويمتاز بدماثة خلقه ورهبة الموت عظة و كل نفس ذائقة الموت وكما خاطب الله النبي إنك ميت وإنهم لميتون ، وعظة الموت ان نراجع العقيدة وسلامتها و العبادة والعمل جميل ما قالته ابنتنا شيماء يوسف شحاتة في التقديم ويجب علي من سيستكمل مسيرته ان يستلهم سيرته العطرة فقدنا شخصية نعتزبها، وأنا كنت مريض وملازم الفراش،وجئت لكي اشارككم هذه التأبين ونحن معكم وندعمكم .

ووجهت أسرة الراحل سعيد الجوجري الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وأعضاء وقيادات الحزب على هذه اللفتة الطيبة، مشيرين إلى أن الراحل كان يعشق الوفد ويعشق العمل الخدمي وخدمة العمال كانت أول أولوياته، ولم يدخر جهدًا لتحقيق مصالح العمال حتى آخر لحظة في حياته كان حريص على ذلك .

كما نعى قيادات وأعضاء الحزب وزملاء الراحل الذين حضروا حفل التأبين، الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان اخ وصديق، حرص على أن يتواجد حزب الوفد بين عمال مصر من خلال خدمة العمال وحل مشاكلهم بالتعاون مع مؤسسات الحزب ، مشيرين الي أنه كان من مؤسسي اتحاد العمال الوفديين وكان حريص على تفعيل دور الاتحاد بالتعاون مع زملائه والتواصل الدائم مع العمال في كل المحافظات للوقف على مشاكلهم والعمل على حلها .

حضر الاحتفال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا، ومحمد فؤاد عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد بدرة سكرتير عام الاتحاد وجميع قيادات اتحاد العمال الوفديين، وقدم الحفل شيماء شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين.

الجدير بالذكر أن الراحل سعيد الجوجري كان عضوا بحزب الوفد، وشغل منصب رئيس اتحاد العمال الوفديين وهو أحد المؤسسين للاتحاد كما كان يشغل الراحل منصب رئيس نقابة العمال بالنقل البري ببلبيس، وعضو اللجنة العليا للمواقف الشرقية، ونائب رئيس اتحاد عمال النقل البري بالشرقية .