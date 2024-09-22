العرض المسرحي الأرتيست اليوم في مركز الهناجر للفنون

يعود مجددا العرض المسرحي الأرتيست للعرض علي مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح هدى وصفي بالمركز على أن يستمر العرض حتى 29 سبتمبر الجاري.

الأرتيست

العرض المسرحى الأرتيست من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وتأليف وإخراج محمد زكى، وتمثيل هايدى عبد الخالق، وفاطمة عادل، وإيهاب بكير، ومحمد زكى، وأحمد الجوهرى، ومحمود حلوانى، وريم مدحت، وإبراهيم الألفى، وعبد العزيز العنانى، وفيولا عادل، وياسمين عمر، وياسر أبو العينين، ومارتينا هانى، ومحمود الغندور".

الأرتيست ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، ومساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، ومخرج مساعد محمود حلوانى، ومخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشى، ومكياج إسلام عباس، وأفيشات وإعلانات أحمد الجوهرى.