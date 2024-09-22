جامعة الفيوم تناقش لائحة برنامج الترميم الهندسى للمبانى الأثرية والتراثية

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب "مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (٢١٤)". وبحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس ناقش الأجندة الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستعرض المجلس تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقًا للائحة الصندوق.

وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة لائحة برنامج "الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية" بين كليتي الآثار والهندسة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة.

كما ناقش قرار مجلس كلية العلوم بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل لجنة قطاع العلوم الأساسية على اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة.

كما ناقش قرار مجلس كلية طب الأسنان بالموافقة على تغيير أسماء مقررات المستوى الثالث والرابع والخامس بلائحة الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان والموافقة على تغيير مسمى القسم العلمي الاستعاضة الصناعية من “Removable Prothodontices” إلى "Prosthetic Dentistry” .

علماء جامعة الفيوم …

على جانب اخر صرح الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا وضمت القائمة 10 باحثين متميزين من جامعة الفيوم، وذلك وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية

Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists،

وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم في مختلف التخصصات من أكثر من 150 دولة.

وأشار أن الباحثين من جامعة الفيوم فى قائمة ستانفورد هم الدكتور مصطفى محمد راضي الأستاذ بقسم النبات بكلية الزراعة، والدكتور طايع علي عبد المجيد الأستاذ بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، والدكتور وائل مراد محمد صميدة الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، والدكتور حازم على عطية الأستاذ بقسم الرياضيات والفيزيقا بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الكريم عبد الحميد الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عادل محمد السيد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور شعبان سعد أحمد سعد النسر الأستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، والدكتور محمد صابر محمد جاد الأستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عامر شعبان محمد قطب الأستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور داليا عرفة يسرى المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة أعدّها خبراء من جامعة ستانفورد، من خلال قاعدة بيانات Scopus، حيث شملت 22 تخصصًا علميًّا و 174 تخصصًا فرعيًّا للباحثين الذى نشروا على الأقل 5 أبحاث علمية، وقد اعتمد هذا التقييم على عدة بيانات مثل عدد الأبحاث، والاستشهادات citations، ومؤشر هيرش H-index ومؤشرات البحث الأخرى.

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