وزير التربية والتعليم: توحيد الواجب المنزلي بجميع المدارس

قال الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن الواجب المنزلي للطلاب بالصفوف المختلفة سيكون موحدًا على مستوى جميع المدارس، وكذلك التقييم الأسبوعي والملخصات، والتي يتم بثها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ووجه الوزير بمتابعة موجهى عموم المواد الدراسية أداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين.

ونوه الوزير عن أنه سيتم عقد اجتماع مجمع لكل الموجهين العموم بعد دخول المدارس بأسبوعين لمناقشة كل الأمور التي تعمل على تطوير العملية التعليمية وعلاج أي تحديات.

وزار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عددًا من مدارس محافظة قنا، رفقة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمد السيد، مدير عام مديرية التربية والتعليم بقنا.

وبيّن الوزير، أن الزيارات الميدانية المتواصلة تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيواصل زياراته للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيًا على جهود المحافظة فى انتظام العملية التعليمية.

الوزير يزور 8 مدراس:

وتابع الوزير سير الدراسة بمدارس تحيا مصر(1) الرسمية للغات، وسيدي عمر الابتدائية للتعليم الأساسي، ومدرسة محمود بكري الإعدادية المشتركة، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، بزيارة مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة، مدرسة البراهمة الإعدادية بإدارة قفط التعليمية، ة مدرسة قنا الإعدادية بنات، مدرسة قفط الرسمية للغات التابعة لإدارة قفط التعليمية.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب بالمحافظة، مثنيا على جهود وزير التربية والتعليم فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.

أعمال الصيانة:

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، إنه تم الإنتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانه وتوسعه 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليون 301 ألف جنيه

وأضاف النوبي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، و كلى، إنشاء جديد توسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، و متوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالب.