خاص| مرض غامض يصيب 42 حالة في أسوان

وصلت أزمة محافظة أسوان ذروتها، نتيجة ارتفاع عدد المصابين بنزلات معوية في قريتي أبو الريش والرقبة، وفقًا لتصريحات وزارة الصحة.

هل الكوليرا في أسوان؟

ومنذ انتشار الوباء في 14 سبتمبر 2024، يزداد الأمر سوءًا يومًا بعد الآخر، نتيجة عدم تحديد الأسباب الحقيقية للأزمة حتى سيطرت حالة من الغضب على أهالي أسوان.

ومع بدء العام الدراسي الجديد توسعت دائرة الخوف بين المواطنين خشية على الأطفال والطلاب من الشعور بالمرض.

مستشفيات أسوان

يبدو أن مستشفيات أسوان، بدأت تمتلئ من المرضى، وسط حالة من الذعر والهلع خوفًا من انتشار المرض الغامض حتى الآن نوعه بعد 12 يومًا من الإصابات.

في هذا السياق علمت الوفد، أن أغلب مستشفيات أسوان، امتلأت، من بينهما الحميات و4 أقسام في الصداقة التخصصي، وكل الحالات من قريتي أبو الريش والرقبة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الوفد"، إن مستشفى الصداقة التخصصي به 40 حالة داخل 4 أقسام، موضحًا بأن الاستقبال بها 22 حالة حتى الآن، مؤكدًا بأن أغلب الحالات الأطفال والسيدات.

وأضاف المصدر، أن الأطفال الأكثر ضررًا، ومع وقف العمليات في مستشفى الصداقة التخصصي، واحتمالية عزلها خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن أغلب الحالات تأتي بفشل كلوي ويتوجهون إلى الغسيل.