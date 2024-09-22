"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة هشام سليم

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الأحد، ذكرى وفاة الفنان هشام سليم.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان هشام سليم، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان هشام سليم

مواليد 27 يناير عام 1958، في الإسكندرية.

اسمه بالكامل هشام صالح سليم،

والده لاعب نادي الأهلي صالح سليم.

مثل منذ الصغر من خلال فيلم (إمبراطورية ميم) مع الفنانة فاتن حمامة.

تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981.

كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

وقدم عدد كبير من الأفلام خلال حقبة الثمانينات، منها : "تزوير في أوراق رسمية، الوباش، الملعوب، عندما يتكلم الصمت".

كما بدأ في العمل للتلفزيون في أواخر ثمانينات القرن العشرين، وقدم مسلسلات : "الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك".

كما استمر بعدها في العمل بين السينما والتلفزيون.

توفي في 22 سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.