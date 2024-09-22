الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

رئيس مياه القناة : الانتهاء من إصلاح تسريب خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة

خط سرابيوم
خط سرابيوم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة: اليوم الأحد، أننا تمكنا من إصلاح تسريب مياه خط غسيل محطة سرابيوم المرشحة قطر 10 بوصة، بالإضافة الي تطهير الخط وتم تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتم التعامل مع الأعطال والكسور المفاجئة فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، حيث ينتقل مهندسى وفنيى وعمال الشركة الي مكان البلاغ ويتم إصلاحها فورا وفي مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، “ السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد”.

 وأشار عصمت، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار عمليات إحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إصلاح أعطال مفاجئة في خط 4 بوصة بقرية الأبطال طريق الهدى بالقنطرة شرق، كما تم الانتهاء من إصلاح خط 8 بوصة بمدينة المستقبل، كما تم إيقاف محطة عين غصين 2، وذلك للبدء في عملية رشم ودهان الحاويات والخزان العلوى، وتم إيقاف محطة مياه عين غصين الكبرى بسبب ارتفاع العكاره، وذلك لوجود تكريك بالترعة، كما تم توفير عدد من سيارات نقل المياه النظيفة للمنطقة المتأثرة.

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تترجم المبادرات الرئاسية إلى حزمة من الأنشطة الطلابية

تدشين مبادرة"100 يوم صحة" بجامعة قناة السويس

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد جمعية الصداقة الصينية

إصابة زوجة بـ 21 طعنة على يد نجل زوجها بالإسماعيلية

تزامنًا مع تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز تلاعب بالأسعار بالإسماعيلية

رئيس مياه القناة: استمرار الصيانة الدورية للمحطات
الجريدة الورقية