جامعة جنوب الوادي تُنظم قافلة بشمال قنا ضمن مبادرة "بناء الإنسان"

نظمت جامعة جنوب الوادي، في قنا، قافلة شاملة إلى منطقة الساحل بمدينة نجع حمادي شمال قنا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة في أنشطة المبادرة حيث تضمنت فعاليات اليوم قافلة شاملة لتحسين مؤشرات الخدمة الطبية ، ونشر التوعية والإرشاد النفسي ، توعية بمواجهة الفساد ، التوعية بمخاطر الادمان والتعاطي.

أنشطة القافلة:

و أشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 512 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي وجاءت كالتالي عدد 90 حالة باطنة وعدد 97 حالة رمد وعدد 158 حالة عظام وعدد 75 حالة اطفال وعدد 35 حالة نساء وعدد 53 حالة أنف واذن بالإضافة لعدد4 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة التمريضية قامت بتوعية السيدات عن كيفية الوقاية من أمراض الثدي وطرق معالجتها واهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية الوقاية من الامراض التي تصيب الأطفال والتغذية السليمة للأطفال وكيفية مواجهة العدوى لدى الأطفال.

كما قامت الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية، بعمل ندوة توعوية عن كيفية مواجهة الفساد وتأثيره السلبى على المجتمع كما تحدثت عن مفهوم الفساد والعوامل التي تساعد على انتشاره وكيفية الحد من هذه الظاهرة ودور الفرد والمجتمع للحد منه ودور الدولة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تضافر كافة الجهود للقضاء على العوامل المؤدية للفساد.

إطلاق المبادرة:

وفي وقت سابق، شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة قنا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد الحفل اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية وسيارات مبادرات وزارة الصحة والجهات المشاركة في المبادرة،

وثمن محافظ قنا دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة".

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.

واكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.