غداً: انطلاق أولى القوافل الطبية ضمن مبادرة "بداية" بقرية أمياي بمركز طوخ

تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، تنطلق غداً أولى القوافل الطبية ضمن مبادرة "بداية" في قرية أمياي بمركز طوخ، بمشاركة الإدارة الصحية بطوخ، بقيادة الدكتور جمال عبدالغني، مدير الإدارة، والفريق الطبي التابع للإدارة.

تهدف القافلة إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أسامة اللشقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لتكثيف الجهود العلاجية في المناطق النائية.

ستبدأ الفعالية في الساعة التاسعة صباحاً، حيث ستوفر القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، تشمل الكشف الطبي، وتحاليل الدم، وتوزيع الأدوية المجانية علي مدار يوميا والاثنين والثلاثاء .

تدعو الجهات المنظمة جميع أهالي القرية للاستفادة من هذه الخدمات الصحية المهمة.