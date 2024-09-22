24 سبتمبر الحكم على سوزي الأردنية.. تفاصيل

تصدر المحكمة المختصة، 24 سبتمبر المقبل، حكمها على البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

24 سبتمبر الحكم على سوزي الأردنية:

وكانت التيك توكر سوزي الأردنية ظهرت في فيديو على حسابها الشخصي، تعلن انفصالها عن خطيبها طارق وذلك بعد علاقة ربطتهما لفترة طويلة.

وقالت سوزي الأردنية في فيديو نشرته على تيك توك: مش أول ولا آخر اتنين ينفصلوا محصلش نصيب، في ناس بتحب بعض وفي الآخر ميحصلش نصيب، ولا حد يطلع يعمل فيديوهات عليا ولا حد يعمل فيديوهات عليه، ويفضل يتكلم ويقول كنا متوقعين وكنا عاملين.

وأوضحت سوزي الأردنية: شوية مشاكل بين الأهل فرقتنا عادي مفيش أي مشكلة، ربنا معاه ومعايا وربنا يسعد كل واحد في حياته، أنا طلعت اعمل الفيديو علشان لو شفتوه في أي مكان تاني مع حد غيري، لو انتوا شوفتوه محدش ييجي يقولي، احنا خلاص مش لبعض.