«هايد بارك» تبيع جميع وحدات "ليك سايد" في ساعتين فقط

بمبيعات تعاقدية تجاوزت 2 مليار جنيه







أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، الشركة الرائدة في القطاع العقاري المصري، عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في بيع جميع وحدات مرحلة "ليك سايد" أحدث مراحل مشروع "جاردن ليكس" بمدينة السادس من أكتوبر خلال ساعتين فقط، بمبيعات تعاقدية تخطت ال 2 مليار جنيه. هذا النجاح الكبير يؤكد على ثقة العملاء المتزايدة في مشروعات هايد بارك المتميزة والتي تجمع بين التخطيط المتقن والتصميم العصري.

وتأتي "ليك سايد" كمرحلة جديدة في موقع استراتيجي بمخطط مشروع "جاردن ليكس"، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة، بما في ذلك فيلات مستقلة، وفيلات رباعية مع بنتهاوس، وفيلات رباعية بدون بنتهاوس، وتوين هاوس، ويتمتع المشروع بإطلالات مميزة على الحديقة الرئيسية والبحيرة، ما يعزز من جاذبية المشروع ويزيد من قيمته الاستثمارية.

يقع مشروع "جاردن ليكس" في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من معالم بارزة مثل نادي الجزيرة الرياضي، مول مصر، مول العرب، أركان بلازا، جاليريا 40، والمتحف المصري الكبير. يتميز المشروع بموقع استراتيجي يجعله قريباً من أهم مراكز التسوق والمدارس الدولية في منطقة غرب القاهرة.

يمتد المشروع على مساحة 69 فدانًا بتصميم من شركة Eklego العالمية، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس، تم تصميم مبانيها بطريقة تضمن أقصى درجات الخصوصية للسكان. ويشمل المشروع أيضًا مواقف سيارات واسعة لكل وحدة سكنية، وClub House عصري، إلى جانب ثلاث بوابات إلكترونية توفر أعلى مستويات الأمان للسكان. تتميز الوحدات السكنية بإطلالات خلابة على المساحات الخضراء والبحيرة، مما يجعل "جاردن ليكس" واحدًا من أهم مشروعات هايد بارك في السادس من أكتوبر.

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفي عام 2009 استحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصري العربي" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفي مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجي بدلًا من مجموعة داماك العقارية. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، و مشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.