وزارة العمل تنظم ندوة تحت شعار"السلامة للجميع" بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت شعار "السلامة للجميع" ، من خلال تقديم ندوة توعوية بحضور 76 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات "إيديال استاندر" (للبانيوهات - والأدوات الصحية - والاكلريك) بمدينة العاشر من رمضان.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات أهمها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من مخاطر الوطأة الحرارية والإضاءة ، وتعليمات الجلوس الصحيح ، مخاطر الحريق وكيفية المواجهة ، وخطط الطوارئ.

ويأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه بدأت الفعاليات بكلمة للمهندس سمير فرج مدير شركة أيديال ستاندر، ثمن خلالها جهود وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة أرجاء الدولة المصرية بمنشآت القطاع الخاص.

كما أكدت الكيميائية رحاب عبدالحميد مدير السلامة بمديرية العمل بالشرقية على جهود مديرية العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات ( الزراعي - التعليم - الصناعة ).

وأشار مدير المديرية، فى كلمته إلى جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، والحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت ، كما قدم الشكر للشركة على أستضافتها الكريمة والشركات المشاركة بفاعليات الندوة ، حيث تناولت الفعاليات 3 محاضرات علمية متخصصة قدمتها المهندسة كريمان محمود من وحدة البحوث بمكتب السلامة بالعاشر من رمضان ، والمهندس احمد صابر رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بمصنع إيديال ستاندر ، والمهندسة إيمان كمال مهندس السلامة بمديرية العمل ، والمهندس محمود ممدوح مهندس بمصنع إيديال ستاندر.