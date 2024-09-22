ارتفاع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، ارتفاعًا، يقدر ما بين 3 إلى 5 قروش للدولار الواحد، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات مع بداية اول يوم عمل في القطاع المصرفي، وجاءت أسعاره في البنوك على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

وبلع سعر صرف الدولار الان في بنك قناة السويس 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي سجل 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.52 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد سجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.