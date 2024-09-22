القبض على شخص بحوزته مخدر الكوكايين بمدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط متهم بحيازة مخدر الكوكايين في مدينة نصر.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، معلومات حول نشاط إجرامي لأحد العناصر المتورطة في الاتجار بمخدر الكوكايين، وتبين أن المتهم يتخذ من منطقة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد استصدار الأذون القانونية، تم القبض على المتهم وضبط بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى ميزان حساس وسيارتين ملاكي، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، ورصد وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن السويس من تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، خاصةً جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية في عدة مناطق، حيث تم ضبط عاطل في قسم شرطة الجناين بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارتين، كما تم ضبط عاطل في قسم شرطة فيصل بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في قسم شرطة الأربعين، بحوزته 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة، وضبط عاطل آخر في قسم شرطة الجناين بحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

وتُقدّر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8.4 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الوقائع.

وفى سياق اخر فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر ‏إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة ‏مركز شرطة أجا في الدقهلية.‏

وتبين أن بحوزته ( بندقية آلية– طبنجة – ‏‏3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – ‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ‏‏7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش-2 كيلو ‏جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص ‏مخدر).‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏