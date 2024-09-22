افتتاح قاعة رياض الأطفال بمعهد الدكتور أحمد عمر هاشم

وسط أجواء احتفالية، استقبلت معاهد منطقة الشرقية الأزهرية الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث أضفت البهجة والفرح على وجوه الطلاب بتزيين وحفاوة الاستقبال واستعداد هيئتي التدريس والإدارة لتنظيم دخول الطلاب وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وسط متابعة من قيادات المنطقة والإدارة التعليمية.

وحرصت المنطقة على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وجذبهم للمعاهد،كما تم التعريف بمبادرة «بداية» الرئاسية بكلمة تعريفية موحدة بطابور الصباح.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام الدراسة في يومها الأول، حيث شهد طابور الصباح بمعهد الدكتور أحمد عمر هاشم، والقي كلمة تعريفية للطالبات عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا مشاركة الأزهر الشريف ببرامج ومبادرات متنوعة تنمي مهارات الطلاب والمعلمين، وتؤكد عمق رسالة الأزهر المجتمعية، وبيان أثره في تقدم البشرية ورقيً الحضارة الإنسانية.

كما تابع رئيس المنطقة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على استقرار العملية التعليمية وانضباطها.

وحثهم على الاجتهاد، والحرص على تحصيل العلم، والاهتمام بتنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وافتتح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية قاعات رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية بذات المبنى.