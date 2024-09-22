ضربات أمنية لتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية جهودها الأمنية الحازمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، التي تتم خارج النظام المصرفي الرسمي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن السويس من تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، خاصةً جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية في عدة مناطق، حيث تم ضبط عاطل في قسم شرطة الجناين بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارتين، كما تم ضبط عاطل في قسم شرطة فيصل بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في قسم شرطة الأربعين، بحوزته 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة، وضبط عاطل آخر في قسم شرطة الجناين بحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

وتُقدّر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8.4 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الوقائع.

وفي حملة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن نشاط إجرامي لأحد الأشخاص أدار كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص في منطقة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وقد استهدف المتهم خداع المواطنين عبر تقديم وعود كاذبة بمنحهم شهادات دراسية مزيفة، مدعيًا أن هذه الشهادات تتيح لهم فرص عمل في شركات كبرى أو تسهل لهم السفر لاستكمال الدراسة بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبعد رصد تحركاته وجمع المعلومات، تم القبض على المتهم داخل مقر الكيان غير المرخص، وضبط شهادات خالية من البيانات، تُنسب إلى الكيان الوهمي.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بممارسة نشاطه الاحتيالي، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.