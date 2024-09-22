في أول يوم.. هروب التلاميذ من فوق سور مدرسة علي مبارك بالمرج

شهدت أسوار مدرسة علي مبارك للتعليم الاساسي بإدارة المرج التعليمية هروب عدد من التلاميذ قبل انتهاء اليوم الأول من الدراسة لعام 2024، الذي انطلق اليوم بجميع محافظات الجمهورية.

كما شهدت أسوار المدرسة تراص أولياء الأمور أمام الباب في انتظار أبنائهم المقرر خروجهم في 12:00 ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024- 2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعًا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.