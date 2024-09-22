استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمدرسة بغزة

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال، قصفت أمس مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين، وإصابة 30 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,391 مواطنا، وإصابة 95,760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.