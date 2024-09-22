دفاع النواب : الحكومة تعاملت مع الإصابات بالنزلات المعوية بأسوان بكفاءة وشفافية

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بسرعة التحرك الحكومى بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان واللواء إسماعيل حافظ محافظ أسوان بصفة خاصة بشأن واقعة الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية بأسوان مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذه المشكلة بكل مهنية وحرفية وشفافية.



ووجه " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لوزارة الصحة والسكان بجميع قياداتها ولمحافظة أسوان على سرعة التحرك والتواجد بين المصابين مؤكداً أن هذا التحرك الحكومى طمأن جموع المواطنين ليس فى محافظة أسوان ولكن على مستوى الجمهورية مؤكداً أن مصر تعتبر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا التى تمتلك بنية أساسية كبيرة فى القطاع الصحى.



وقال النائب خالد طنطاوى : إن أكبر دليل على ذلك نجاح جيش مصر الأبيض داخل المنظومة الصحية المصرية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص فى مواجهة فيروس كورونا فى الوقت الذى انهارت فيه العديد من الأنظمة الصحية داخل عدد من الدول المتقدمة مؤكداً أن الأطقم الطبية وأطقم التمرين والفنيين والعاملين ورجال الإسعاف داخل جيش مصر الأبيض على مستوى عال من الخبرة والكفاءة المهنية.



ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية إلى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان على تصريحاته الواضحة والحاسمة حول تفاصيل الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية بين أهالي المحافظة، وتأكيده على أنه لا توجد حالات وبائية وإنما حالات فردية وأن الموضوع لا يُمكن وصفه بحالة وبائية مشيداً بتأكيد محافظ أسوان على أنه تم التعامل بشكل سريع مع الحالات المصابة وتقديم كافة الرعاية لها من قبل الفرق الطبية على الفور وعمل اللازم وأنه تم مراجعة كافة محطات المياه وعددها 103 محطات موجودة على مستوى المحافظة والفحوصات أكدت سلامتها تماما.



إضافة إلى تأكيد المحافظ على أنه تم الحصول على عينات من الأشخاص المصابين ومن البيوت والأطعمة وبعد فحصها تبين أن جميع ما تم فحصه مطابق للمواصفات وهذه الحالة حدثت بعد المولد النبوي الشريف فيما يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث هذا بسبب تناول أطعمة ومشروبات غير نظيفة.



