هل التهابات الكبد تنتقل عبر لدغة البعوض.. طبيب يكشف الحقيقة

يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف، إلى أن التهابات الكبد В و С من الأمراض المنتشرة في مختلف دول العالم، ووفقا له، تنتقل عدوى التهابات الكبد В و С كقاعدة عن طريق الدم، ولكن هذا لا يعني أبدا أن البعوض يمكن أن يصبح ناقلا للمرض.



ويدحض مياسنيكوف الاعتقاد أن التهاب الكبد يمكن أن ينتقل عبر لدغة البعوض، ويقول: "يمكن عن طريق لدغة البعوض الإصابة بالملاريا. والملاريا مرض يسبب مشكلات للكبد، ولكن التهابات الكبد В و С لا تنتقل عبر لدغة البعوض".

ويشير إلى أنه من الضروري بعد عمل الوشم والتثقيب على الجلد، إجراء فحص دم للتأكد من عدم الإصابة بالتهاب الكبد، لأنه عبرها يمكن أن تنتقل عدوى هذه الالتهابات وغيرها.

ويقول: " للحماية من الفيروس يجب استخدام وسائل الوقاية عند ممارسة العلاقة الحميمة، كما يجب عدم تجاهل خطورة التثقيب وزيارة طبيب الأسنان وصالونات تجميل الأظافر والوشم والعمليات الجراحية. أي يجب أن يخضع الإنسان للفحص دائما، لأنه كلما علم الشخص مبكرا بإصابته بالتهاب الكبد، يزداد احتمال تعافيه من المرض".