الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بسبب الأحوال الجوية.. إجلاء أكثر من 131 ألف شخص باليابان

فيضانات اليابان
فيضانات اليابان

ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو في اليابان بسبب الأحوال الجوية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وتسببت الأمطار المستمرة في المنطقة في مقتل شخص واحد وفقدان 6 آخرين.
وأكدت القناة فيضان الأنهار وانهيارات في التربة في المنطقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما لا يقل عن 6 آلاف أسرة.
ووقع الضرر الرئيسي للكارثة على قرية نوتو ومدينتي واجيما وسوزو.
وسجلت مدينة واجيما هطول أمطار قياسية حيث تساقط أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975.

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