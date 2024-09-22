مليوني طالب وطالبة ينتظمون داخل 4745 مدرسة بالشرقية

انتظم اليوم الأحد، نحو مليوني طالب وطالبة، داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2024.

وتلاحظ في مدارس المحافظة، حضور المعلمين وهيئات التدريس كافة، وسط تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز الفصول وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة التي لا تتعدى الـ 45 طالب وطالبة.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لبدء العام الدراسي والتي شملت أعمال الصيانة بالمدارس، وإنشاء أكثر من 3000 فصل جديد لتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية، وكذلك سد العجز بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد طلاب محافظة الشرقية بالتعليم العام والفني يرتقي إلى مليوني طالب وطالبة، داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أنه تم التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى إنتظام العملية التعليمية، وكذلك التأكيد على مديري الإدارات بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية، والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية.

من جهته، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، للإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام الأسوار، فضلا عن غلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب، موجهًا بضرورة تفعيل دور الإخصائي الإجتماعي والنفسي بكل مدرسة، للقضاء نهائياً على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم، وضمان إنتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس.