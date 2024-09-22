مسجد السيد البدوي.. مزار ديني وتاريخي في قلب طنطا

في قلب مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وسط الدلتا المصرية، يقف مسجد السيد البدوي، أحد أشهر المساجد في مصر، وأكبر مساجد طنطا، و يتميز المسجد بمساحته الكبيرة، وقبابه ومآذنه، وزخارفه الإسلامية، وكونه مزارا دينيا وتاريخيا هاما.

أقطاب الصوفية الأربعة

يقع مسجد السيد البدوي في قلب مدينة طنطا، بالقرب من محطة القطارات. يضم المسجد ضريح السيد البدوي، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، يستقبل المسجد آلاف الزوار من جميع أنحاء مصر، وخاصة في فترة المولد، التي تقام في منتصف أكتوبر من كل عام.

تأسس المسجد في البداية على شكل خلوة بجوار القبر، ثم تحول إلى زاوية للمريدين. أعاد على بك الكبير بناء المسجد في القرن السابع عشر، وأدخل عليه العديد من التوسعات. في عهد الرئيس محمد أنور السادات، أضيفت للمسجد مئذنتان كبيرتان.

يتميز المسجد بمساحته الكبيرة، وقبابه ومآذنه، وزخارفه الإسلامية، كما يتميز بوجود 5 أبواب، أكبرها البوابة الأمامية.

يعد الاحتفال بمولد السيد البدوي من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر. يقام الاحتفال لمدة أسبوع، ويحضره آلاف الزوار من جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

يظل مسجد السيد البدوي مزار ديني وتاريخي هاما في قلب مدينة طنطا. يعكس المسجد أهمية مدينة طنطا كمركز ديني وثقافي مهم في مصر