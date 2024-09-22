محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح وتحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية ببنها

شَهِدَ المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك بحضور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد، وتضمنت الجولة ثلاث مدارس.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية وضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة الاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024-2025، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلاب، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بمختلف المراحل التعليمية.

وحرص المحافظ، على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، والمَولد النبوي الشريف وقرب حلول ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وطالب المحافظ، التلاميذ بالإجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيراً بأن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلي تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهاً بالإهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر علي أن يضع نصب عينه مصلحة الوطن، مُطالباً المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.



واستكمل محافظ القليوبية، جولته بمدينة بنها بتفقد عدد من الفصول الدراسية بمدرسة الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على حسن سير الدراسة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية، وخلال تفقد المحافظ لمدرسة الثانويه بنات وجه بصرف مكافأه ماليه لعامله النظافة، مشيدًا بإتقانها في العمل، قائلا ( أنا أريد أن أرى هذا المستوي الجميل من النظافة كل يوم، كل الشكر لك ولكل زملائك الذين يعملون بكل إخلاص وتفاني» .



وأكد عطية، أن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعاً، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكداً بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين علي أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والأجتهاد، مِشيراً إلي أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.



ومن الجدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد ، من خلال استقبال عدد (1509377) طالباً وطالبة علي مستوى المحافظة، بإجمالي عدد (2760) مدرسة وعدد فصول (41252)

واشارت المهندسة هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة أنه خلال العام المالي الماضي تم إنفاق ما يزيد عن 75 مليون جنيه على أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 60 مدرسة بالمحافظة كما انه خلال خطة العام الجاري سيتم تنفيذ صيانة شاملة لعدد 52 مدرسة بتكلفة تصل الى 132 مليون جنيه

وشدد "محافظ القليوبية" على رؤساء المُدن الأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، علاوة علي الإهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد لضمان إنتظام العملية التعليمية في كافة المراحل، بالإضافة إلي المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس لتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للإستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.