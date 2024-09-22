حكم تعدد الزوجات في الإسلام

اباحت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات، و قد كثر هذا فى مجتمعنا فى الأونة الأخيرة،و لكن لقد جعل الإسلام لذلك ضوابط، قال تعالى:(و إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)،يجب على الزوج أن يجعل مخافة الله أمام عينيه دائما فالعدل بينهما واجب و الفطنة و الحكمة مطلوبة من الزوج، و رأى الأحناف أن الزوج لا يعطى لأى زوجة إستثناء فلا فرق بين قديمة و جديدة و لا بكر و لا ثيب و لا فرق بين غنية و فقيرة لأن الكل زوجات.

التابعين السلف

و من شدة تحرى الصحابة و التابعين السلف للعدل أسوة برسول الله صلى الله عليه و سلم،قال مجاهد:(كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى فى الطيب يتطيب لهذة كما يتطيب لهذة).

و عن جابر بن زيد قال:(كانت لى امرأتان و كنت اعدل بينهما حتى فى القبل)،و أيضا فيما أقل من ذلك أو أكثر حتى النظرة يجب ان يجتهد.

و يقول محمد بن سيرين فيمن له إمرأتان:(يكره أن يتوضأ فى بيت إحداهما دون الأخرى).

و القسم لغتا،هو توزيع النصاب على عدد من الناس،و هنا معناه العدل بين الزوجات فى سائر الأمور و أوكد على سائر الأمور فلا تستصغر امرا و القول بغير ذلك يتسبب فى خلافات و احقاد فالعدل واجب و فرض و قد توعد الله من لا يعدل بين نسائه،و عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم:(من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل)،و قد أوجب الله العدل فى كل شئ و نهى عن الظلم فى الصغير و الكبير.

و الزوج سيواجه كثير غيرته نسائه خاصة اذا اجتمعن،فلا يجوز من الناحية الإنسانية أن يحدث جرح للمشاعر قد يكون عميق الأثر حتى لو إعتقد أنت أنه صغير فإنه يحدث إثارة للأحقاد،فوقتها يجب ان يضع نصب عينيه قوله صلى الله عليه و سلم:(رفقا بالقوارير)،فالقارورة سهلة الكسر جدا،و يكسر المرأة الكلمة الجارحة و الموقف المؤلم هنا قد يفتت الرجل انوثتها.

كيف تهديك قلبها و لا تحافظ عليه من أقل شئ يمكنه ايذائه،فالمرأة شديدة رقة المشاعر.

و الغيرة غريزة و تثار بالتصرفات،و الرجل قد يشعلها ببعض الأفعال،و بإستطاعته السيطرة على غيرتها و غضبها،فيتفادى القيام بما يغضبها،و يجب أن يحترمها و لا يوجه لها الإهانات.

يجب أن يمنحها الحنان،فهو الذى يحد من غضبها.

و لا تنسى أن جبر الخواطر شرعة إيمانية و عبادة أوصى بها النبى لعظيم آثرها على الغير و هى تدل على سمو النفس.