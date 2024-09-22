مدير متبقيات المبيدات تشارك في المنتدى النسائي الأورو أسيوي الرابع

شاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بالمشاركة افتراضياً في المنتدى النسائي الأورو أسيوي الرابع والذي تم تنظيمه بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية ممثلة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ، كما أنه لم يشارك من مصر سوى ممثل وزارة الزراعة المصرية.

و أكدت خلال مشاركتها بالمنتدى على مكانة المرأة في الثقافة المصرية على مر العصور بدايةً من العصر القديم وصولاً إلى العصر الحديث، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

وأكدت عبد اللاه على دور القيادة السياسية في مصر لتمكين المرأة ومشاركتها في العملية التنموية وتعزيز دورها فى القطاعات المختلفة وذلك ضمن رؤية مصر 2030 والتى نتج عنها خلال التسع سنوات الأخيرة تقلد المرأة المصرية عدة مناصب قيادية للمرة الأولى فى تاريخها منها منصب مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي؛ رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيسة محكمة إقتصادية، ووصولها إلى مجلس الدولة والنيابة العامة وتمثيلها فى الحكومة والمجالس النيابية، مما ساهم فى إشراك السيدات المصريات فى وضع السياسات والخطط الإستيراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي والخطط التنموية والمساهمة فى دفع الإقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية، كما أشارت عبد اللاه إلى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة والتى ترتكز على الاستثمار فى دعم السيدات كرائدات أعمال وموظفات وخلق فرص عمل لهن فى القطاع الخاص، ودور المرأة فى المجال الزراعي وتوليها مناصب قيادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعة.

وفي كلمتها أكدت عبد اللاه على دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فى مجال تحاليل سلامة الغذاء منذ إنشائه من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الفنلندية وحصوله على الإعتماد الدولي واستقباله للعديد من الوفود الدولية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الغذاء المصدر للأسواق الدولية ومن أهمها أسواق الاتحاد الأوراسي والذين أشادوا بالمستوى الفني الذى وصل اليه المعمل والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية التى تم زيارتها.

وخلال المنتدى أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي - فالنتينا ماتفيينكو على أهمية مشاركة المرأة في معالجة التحديات العالمية الرئيسية، قائلة إنه "لا يمكن حل أي قضية رئيسية في عصرنا بالكامل دون مشاركة مجتمع النساء، أنا واثقة من أن هذا المنتدى سيثبت مرة أخرى قيمة وجهات نظر النساء بشأن القضايا الحرجة، ويسلط الضوء على مساهماتهن المهمة في إيجاد الحلول".

وتضمن برنامج أعمال المنتدى خمس منصات موضوعية تركز على أدوار المرأة في العمليات العالمية: المرأة التي تشكل أجندة جديدة للسلام والثقة، والمرأة في الواقع الاقتصادي الجديد للتكنولوجيا والابتكار، والمرأة من أجل مجتمع صحي ورفاهة اجتماعية، والمرأة من أجل كوكب نظيف والأمن الغذائي، والمرأة، هذا وقد شارك في المنتدى ممثلات عن الكثير من دول العالم والدول العربية من الجهات الحكومية والغير حكومية.

وقد شارك في جلسة الأمن الغذائي قيادات نسائية كثيرة منها وزيرة الزراعة الروسية ووزيرة زراعة جنوب أفريقيا وممثلين عن وزارات الزراعة بالهند وإيران، وناقشت الجلسة دور المرأة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتنميته واستمراريته.

وترأست المنتدى لهذا العام السيدة جالينا كاريلوفا – رئيسة مجلس المنتدى النسائى الأوروآسيوى، وقد أضافت دورة رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024 أهمية خاصة للمنتدى، مع جدولة العديد من الأحداث المتعلقة بمجموعة "بريكس"، مثل منتدى "نساء بريكس"، واجتماع "وزراء بريكس" حول قضايا المرأة، واجتماع تحالف أعمال "نساء بريكس".

كما تضمنت الأحداث الرئيسية حواراً برلمانياً حول دور المرأة في تشكيل أجندة عالمية جديدة للثقة، وجلسة مفتوحة لمجموعة العشرين النسائية (W20) بعنوان "التوجه إلى العالمية: المنظمات النسائية والمؤسسات المتعددة الأطراف"، وحوار بين روسيا والعالم العربي، وحوار دولي للنساء في الصناعة النووية.

كما عقدت اجتماعات مفتوحة من قِبَل المجلس الدولي لدعم المرأة وتنميتها في الصناعة والتكنولوجيا والنادي الدولي لرائدات الأعمال في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.