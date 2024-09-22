جمال جيجي حديد يطغى على ليدى سبنسر في أسبوع الموضة بميلانو

توجهت كل الأنظار إلى عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد عندما انضمت إلى فيتوريا سيريتي وإيريس لو لاستعراض رشاقتها خلال عرض أزياء فيرساتشي للسيدات لربيع وصيف 2025 خلال أسبوع الموضة في ميلانو أمس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطفت عارضة الأزياء جيجي حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، الأنظار بفستان أنيق بمزيج من اللونين البني والأزرق، والذي يتميز بفتحة رقبة غير منتظمة.

وأضافت جيجي حديد زوج من الأحذية ذات الكعب العالي باللون البيج حيث قادت عرض الأزياء المرصع بالنجوم، واختارت جيجي ترك شعرها الأشقر القصير منسدلاً وعززت جمالها الطبيعي بلمسة بسيطة من المكياج.

واختارت عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا، صديقة الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 49 عاماً، تنورة ميدي مزينة بالترتر الأخضر المذهل، مع لمسة من اللون الأحمر عند خط الخصر، أطلت الجميلة السمراء في عرض مبهر وهي تتبختر على الممشى مرتدية قميصًا بني اللون ونسخة سوداء من حذاء جيجي حديد.

بدت فيتوريا أنيقة فيما تركت شعرها الطويل منسدلاً، وزينت إطلالتها بأقراط ذهبية كبيرة، كما ظهرت إيريس على منصة العرض وأظهرت قوامها المثالي بفستان شفاف أرجواني اللون مزين بالزهور الصفراء.

وخطفت ابنة جود لو وسادي فروست، البالغة من العمر 23 عامًا، الأضواء بإطلالة أنيقة وحملت حقيبة أرجوانية صغيرة وأضافت لمسة من العصرية بحذاء بكعب عالٍ باللون البرتقالي اللامع، وأكملت إطلالتها الرائعة بقلادة فضية مميزة.

واختارت السيدة أميليا سبنسر في طليعة المشاهير في الصف الأمامي مرتدية فستانًا متوسط ​​الطول من الجلد، وأظهرت ابنة أخ الأميرة الراحلة ديانا، البالغة من العمر 32 عامًا أناقتها في فستان من تصميم فيرساتشي بقيمة 3230 جنيهًا إسترلينيًا ، والذي تميز بتفاصيل ثعبان ذهبية، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء صغيرة وزوج من الأحذية ذات الكعب المدبب.

اختارت سبنسر تسريحة شعرها الأشقر المرفوعة بشكل أنيق، ومكياجًا طبيعيًا للعرض، وانضمت إليها في عرض الأزياء شقيقتها ليدي إليزا سبنسر ، وتشانينج تاتوم ، وسارة ليساندر، وهارت إيفانجليستا، إلى جانب وجوه شهيرة أخرى.

تمسكت شقيقة ليدي إميليا التوأم، ليدي إليزا، البالغة من العمر 32 عامًا، باللون الأسود حيث أظهرت أناقتها في بدلة مصممة خصيصًا لها، وأكملت مظهرها الأنيق بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي التي تتميز بفيونكة أنيقة.