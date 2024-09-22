خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري استمرارا لموجة الصعود بدعم الاخبار الإيجابية حول الاستثمارات السياحية العربية في السوق المحلي بمشروع رأس بناس.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 31200 نقطة خلال الأسبوع، على أن يكون منطقة 31000 نقطة منطقة مقاومة، ومتوقع أن تكون منطقة الدعم عند مستوى 30600 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال الجلسات القليلة الماضية قد نجحت في التحول إلى الاتجاه الصاعد، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، وسط حالة ارتياح للمستثمرين والمؤسسات المالية.

كما دعم هذا الأداء النشط للبورصة على مدار الجلسات الأعلان عن ضخ استثمارات سعودية سياحية بالسوق المحلي، في مشروع منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، مما انعكس بالإيجاب على حالة المستثمرين والسوق.

شهدت عدد من الأسهم القيادية في بعض القطاعات ارتفاعات ملموسة، نتيجة لقوة المراكز المالية لهذه الشركات، مما انعكس إيجابيا على هذه الأسهم.

كماأتسمت أيضا متوسطات السيولة بالتماسك، حيث بلغ متوسط قيم التداول في الجلسة الواحدة نحو 3 مليار جنيه.