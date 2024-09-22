والد اشرف داري: اللاعب سيكون متاح للمشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك

كشف زهير داري والد أشرف داري لاعب فريق الأهلي عن تطورات الحالة الصحية لنجله وسبب غيابه عن المشاركة مع الأهلي في مباراة جورماهيا في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال زهير داري في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "نبارك لفريق الأهلي تتويج بلقب الدوري المصري اليوم وهذا ليس جديدا على نادي القرن".

وتابع: "بالطبع أشرف سعيد بتواجده في نادي مثل النادي الأهلي وهذا شرف كبير جدا لنا، ونتمنى أن يحصد بطولات عديدة مع الفريق ويكون جزء من إنجازات الأحمر".

وأتم: "أشرف لم يشارك مع الأهلي في مباراة اليوم لأنه ليس جاهزا بعد من الإصابة التي يعاني منها، ولكنه سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك بشكل طبيعي".