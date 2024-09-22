عبدالمجيد: هذه مميزات سيدي ندياي..وعمر فرج مهاجم مميز

أشاد علي عبدالمجيد، لاعب مواليد 2005 بنادي الزمالك، بإمكانيات السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأبيض الجديد.

وقال عبدالمجيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيدي ندياي مهاجم مميز للغاية وشرس على الكرة أمام المرمى ولعب معنا مباراة في دوري الجمهورية وايضا في اللقاء الودي اليوم أمام الفريق الأول وسجل هدف".

وأضاف: "عمر فرج مهاجم قوي للغاية وخطير داخل منطقة الجزاء وتسديداته قوية والصفقات مميزة وستفيد النادي في الفترة المقبلة".