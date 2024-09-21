مروان عطية: خضنا موسمًا صعبًا وشاقًّا.. ونجحنا في إسعاد الجماهير

عبر مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالاحتفال بالدوري عقب الفوز على جور ماهيا الكيني في مباراة الإياب اليوم والتأهل لدور المجموعات. وقال: الحمد لله على الاحتفال، والفرحة اليوم فرحتان، فرحة الفوز على جور ماهيا والتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفرحة استلام درع الدوري والأجمل أن الحفل كان بمشاركة جماهير الأهلي، والحمد لله فرحناهم سواء بالفوز على جور ماهيا في كينيا ذهابًا أو في القاهرة إيابًا، وكذلك بدرع الدوري.

أضاف أن الأهلي خاض موسمًا صعبًا وشاقًّا، وكان هناك مجهود مضاعف من جميع اللاعبين والجهاز الفني، ونجح الفريق في تحمل ضغط المباريات التي خاضها الأهلي في وقت قصير للغاية، حتى كلل الله مجهود الفريق بالتتويج بدرع الدوري.



وأوضح أن جميع لاعبي الأهلي على قلب راجل واحد، ويساند بعضهم بعضًا، وأن هذه الروح هي سر تفوق الأهلي على مر العصور والموسم القادم أصعب من الموسم الماضي، ونحن نعرف هذا جيدًا ونستعد بقوة للفترة الصعبة القادمة لإسعاد جماهير الأهلي.