أمير هشام: محمد الشناوي نجا من إصابة خطيرة أثناء الاحتفال بالدوري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجا من إصابة قوية أثناء الاحتفال بالدوري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "درع الدوري كاد أن يصيب الشناوي أثناء الاحتفال، وكان يجب على رابطة الأندية معاينة الدرع قبل تسليمه والحصول على كافة الاحتياطات".

سقوط قاعدة درع الدوري المصري أثناء احتفال الأهلي باللقب

سقطت قاعدة درع الدوري المصري الممتاز أثناء تسليمه لقائد الأهلي محمد الشناوي في الاحتفالية التي أقامتها القلعة الحمراء بعد الفوز على جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت كاميرات الناقل الحصري سقوط قاعدة الدرع أثناء قيام محمد الشناوي برفعه، ليسارع إمام عاشور ويقوم هو بحملها ويشارك الفريق الفرحة والاحتفال.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3/0 في مرحلة الذهاب من دور الـ 32 لتصبح نتيجة المباراتين 6-0 ويحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل رسميًا لدور المجموعات.