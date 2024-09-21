زد يفوز على بلدية المحلة بدوري الجمهورية
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 , علي فريق بلدية المحلة بنتيجة 0/3 ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجمهورية .
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:
دانيال تامر "هدفين" .
احمد رجب ابوغالي هدف .
وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للجهاز الفني والفريق علي الفوز اليوم .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
المدير الفني ك/ محمد عز
المدرب العام ك/ احمد علي
مدرب مساعد ك/ بهاء احمد
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم
اداري الفريق ك/ احمد هندي
مدرب أحمال ك/ مهند طارق "هوندا"
اخصائي د/ عمران صلاح
طبيب عظام د/ محمد زين
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول المهمات/ شهاب احمد