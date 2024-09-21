زد يفوز على بلدية المحلة بدوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 , علي فريق بلدية المحلة بنتيجة 0/3 ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجمهورية .



أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:

دانيال تامر "هدفين" .

احمد رجب ابوغالي هدف .



وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للجهاز الفني والفريق علي الفوز اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

المدير الفني ك/ محمد عز

المدرب العام ك/ احمد علي

مدرب مساعد ك/ بهاء احمد

مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم

اداري الفريق ك/ احمد هندي

مدرب أحمال ك/ مهند طارق "هوندا"

اخصائي د/ عمران صلاح

طبيب عظام د/ محمد زين

محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول المهمات/ شهاب احمد