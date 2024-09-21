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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

زد يفوز على بلدية المحلة بدوري الجمهورية

زد 2009
زد 2009

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 , علي فريق بلدية المحلة بنتيجة 0/3  ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجمهورية .


أحرز الأهداف لفريق زد كلا من: 
دانيال تامر "هدفين" .
احمد رجب ابوغالي هدف .


وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للجهاز الفني والفريق علي الفوز اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من : 
المدير الفني ك/ محمد عز
المدرب العام ك/ احمد علي
مدرب مساعد ك/ بهاء احمد 
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم 
اداري الفريق ك/ احمد هندي
مدرب أحمال ك/ مهند طارق "هوندا"
اخصائي د/ عمران صلاح
طبيب عظام د/ محمد زين 
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي 
مسؤول المهمات/ شهاب احمد

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