الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

رانيا محمود ياسين تعلن عضويتها في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن انضمامها إلى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

وأعربت رانيا، عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تلقت عروضًا للمشاركة في لجان تحكيم مهرجانات سابقة، لكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها برعاية أولادها في مرحلة عمرية تحتاج إلى اهتمامها.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنان خالد سرحان، وتضم اللجنة أيضًا كلًا من الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة نهي عابدين.

تقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

يهدف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول حوض البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.

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