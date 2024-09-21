سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر ‏إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة ‏مركز شرطة أجا في الدقهلية.‏

اقرأ أيضاً: السفاح يُواجه مصيره .. ضحية الجنون تنتظر القصاص

وتبين أن بحوزته ( بندقية آلية– طبنجة – ‏‏3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – ‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ‏‏7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش-2 كيلو ‏جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص ‏مخدر).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 ‏سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.‏

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس ‏الأعلى للآثار.‏

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع ‏عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة ‏السلاح المضبوط. ‏

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر ‏الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 ‏مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية ‏‏(لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة ‏الشكل من الحجر الجيري).‏

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، ‏وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. ‏

إخفاء القطع الأثرية

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع ‏علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم ‏المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص ‏بحيازته وإحرازه.‏

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية ‏أو المهنية.