مصطفى عسل يقهر علي فرج ويتوج ببطولة باريس الدولية للإسكواش

توج مصطفى عسل، لاعب نادي بالم هيلز، ببطولة باريس الدولية-إحدى البطولات البلاتينية في الإسكواش- ليحقق ثاني ألقابه خلال شهر سبتمبر الجاري.

وخطف عسل- المصنف الثاني عالميًا- لقب بطولة باريس الدولية من بطل العالم علي فرج والمصنف الأول عالميًا، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7, 11-8 , 4-11 , 11-7.

وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.

في هذا الصدد أعرب مصطفى عسل، عن سعادته بتحقيق ثاني ألقابه مع نادي بالم هيلز الرياضي خلال أقل من شهر، مما يعد حافزًا له لتحقيق أرقام قياسية في لعبة الإسكواش والحفاظ لمصر على ريادة اللعبة.

وتعد بطولة باريس، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من سبتمبر الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار