صحة الفيوم تؤكد: مصابى النزلة المعوية تناولوا وجبة محشى فاسدة

صرح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأنه تم خروج 6 مصابين يعانون من اشتباه تسمم غذائي بسبب تناول وجبة معدة منزلياً من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل اليوم السبت، 21 سبتمبر، 6 أفراد من أسرة واحدة (أب وأم و4 أبناء)، يعانون من أعراض نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.



الإجراءات الطبية

وأوضح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم التعامل مع المصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة للحالات وفقاً لبروتوكولات التشخيص والعلاج.

وأشار الدكتور أحمد رمضان وكيل المستشفى بأنه تم استقبال الحالات وكانوا يعانون من مغص فقط ولم يتم عمل غسيل معدة وتم التشخيص اشتباه تسمم غذائي نتيجة لتناولهم وجبة طعام ربما يكون أفسدها ارتفاع درجة حرارة الجو وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وإعطاؤهم (أمبولات فيسرالجين -أمبولات أنتودين - أمبولات دانست -محلول ملح) كلٌّ حسب حالته، وخرجوا جميعاً بعد استقرار حالتهم الصحية من المستشفى.

ومن جهته قال الدكتور محمد عبدالتواب مدير الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالفيوم إن تلك الأعراض ظهرت بين حالات الأسرة الواحدة بعد تناولهم وجبة طعام "باذنجان محشي" من يوم أمس داخل منزلهم.