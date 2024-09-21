وزير الخارجية يلتقي بوكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع آليس واريمو نيدريتو، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية.

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر ومكتب المستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، وأكد وزير الخارجية دعم مصر لولاية المستشارة الخاصة والدور الهام لها في منع وقوع جرائم الإبادة الجماعية والوقاية منها، وتطرق إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وشدد على الدور الهام للمستشارة الخاصة في الضغط من أجل وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الاغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة، ورفض مصر التام لممارسات النقل الجبري والتهجير القسري للسكان داخل قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

شهد اللقاء كذلك بحث تطورات الأوضاع في السودان حيث تناول السيد الوزير جهود مصر الرامية للحفاظ على وحدة وأمن السودان وتحقيق استقراره، وأهمية التوصل لوقف فوري لاطلاق النار ودعم مسار الحل السياسي، فضلاً عن تأكيد ضرورة سرعة نفاذ المساعدات الانسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب السوداني، ووقف كافة صور الانتهاكات التي يتعرض لها، وبما يسهم في انهاء هذه الأزمة في أقرب وقت