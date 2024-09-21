فرنسا تعلن تشكيل حكومة يمينية جديدة برئاسة ميشال بارنييه

أعلنت فرنسا تشكيل حكومة يمينية جديدة برئاسة ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تشكيل حكومة يمينية

وأوضحت الحكومة الفرنسية الجديدة، أنه تم تعيين: جان نويل بارو وزيرا للخارجية في حكومة فرنسا، وبرونو روتايو وزيرًا للداخلية، وسيباستيان لوكورنو وزيرا للجيوش.

وتعقد حكومة فرنسا الجديدة، أولى اجتماعاتها بعد غد بالإليزيه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.



كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميشيل بارنييه بتشكيل حكومة فرنسا، خلفا لحكومة غابريال أتال المستقيلة، وفقا لبيان قصر الإليزيه اليوم الخميس .

من هو ميشيل بارنييه ؟

وُلد ميشيل بارنييه عام 1951، في لا ترونش في جبال الألب الفرنسية، كان والده يعمل في صناعة الجلود والمنسوجات وفي شبابه عمل بارنييه كشافًا وكورالًا، تخرج بارنييه في الكلية العليا للتجارة في باريس في عام 1972.

وظائف عمل بها ميشيل بارنييه:

ميشيل بارنييه رجل سياسي فرنسي عمل كرئيس لفريق عمل العلاقات مع المملكة المتحدة في المفوضية الأوروبية (UK Task Force / UKTF) منذ نوفمبر 2019.

كما عمل ميشيل في منصب كبير المفاوضين ضمن فريق العمل لإعداد وإجراء المفاوضات مع المملكة المتحدة بموجب المادة 50 معاهدة الاتحاد الأوروبي (فرقة العمل 50 / TF50) من أكتوبر 2016 إلى نوفمبر 2019

شغل بارنييه العديد من المناصب الوزارية الفرنسية بما في ذلك وزير الخارجية من 2004 إلى 2005.

وكان وزير الدولة للشؤون الأوروبية من 1995 إلى 1997، ووزير البيئة وأسلوب الحياة من 1993 إلى .

وعمل على المستوى الأوروبي منصب المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية من 1999 إلى 2004.

وكان المفوض الأوروبي للسوق والخدمات الداخلية من 2010 إلى 2014، وشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي (EPP) من عام 2010 إلى عام 2015.

كما شغل بارنييه منصب وزير الزراعة والثروة السمكية من 2007 إلى 2009.

وتولى ميشيل منصب المفوض الأوروبي للسوق والخدمات الداخلية في عهد الرئيس دوراو باروسو من 2010 إلى 2014.

وفي 1 أكتوبر 2016، عينته المفوضية الأوروبية رئيسًا لمفاوضي انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.