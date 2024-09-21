القابضة للصوامع :صومعة الإسماعيلية تعمل بكفاءة عالية

أكد الدكتور أشرف صادق - رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان صومعة الإسماعيلية تعمل بكفاءة عالية ، موضخا ان الصومعة جيدة جدا ولا يوجد بها اي ضرر

وأوضح "صادق" ان الأراضي الزراعية بجوار الصومعة منسوبها أعلى من أرض الصومعة بالتالي عندما يتم رويها يتم تجميع المياه حول الصومعة، وهي أرض تابعه للمحافظة.

لكن الصومعة لا يوجد بها اي ضرر أو تأثير لأنها مقامة علي ارتفاع كبير، ومحاطة بجدار ( retaining wall ) وهو جدار استنادي يحجز ويقاوم المياة والعوامل الخارجية.

وكانت جريدة الوفد قد نشرت فى عدد اليوم السبت تقرير بعنوان "برك المياه تحاصر صوامع القمح " تناول التقرير وجود حالة من الاهمال الشديد فى المنطقة المحيطة بصوامع القمح فى مدينة المستقبل فى محافظة الإسماعيلية .الأمر الذى أدى لانتصار التلوث والقاذورات وانتشار الروائح الكريهة .