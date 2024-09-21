مانييما الكونغولي يطيح ببيترو اتلتيكو الانجولي خارج دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق مانييما يونيون الكونغولي في التأهل الى دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي بعد نجاحه في التعادل في قلب العاصمة الانجولية لواندا مع فريق بيترو اتلتيكو الانجولي ليتأهل فريق مانييما يونيون في واحدة من مفاجأت البطولة.

وكان فريق مانييما يونيون الكونغولي قد نجح في تحقيق الفوز على بيترو اتلتيكو في مباراة الذهاب بهدفين لهدف على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الاسبوع الماضي بعدما تقدم مانييما يونيون بهدف اجي باسيالا مونجو وتعادل فيدينو لبيترو اتلتيكو وحسم بالاكو المباراة لمصلحة مانييما يونيون بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتس بدلا من الضائع .