لجنة تتفقد مواهب المشروع القومي للموهبة بمركز الشبان المسلمين بقنا

أجرت لجنة من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، زيارة تفقدية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمركز الشبان المسلمين بمدينة قنا.

يذكر أن مشروع الموهبة والبطل الاوليمبى، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

كما نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر الجاري مسابقة تنس طاولة، للفئة العمرية طلائع، وذلك بمشاركة نحو ٣٢ طليع، واسفرت التصفيات على ٨ طليع من الفائزين، وتم توزيع هدايا للفائزين لتحفيزهم على المشاركة الدائمة فى المسابقات الرياضية.

وقال أنور محمد صدقي - مدير عام إدارة شباب ابوتشت، علي ان المبادرة تسهم بشكل كبير في بناء جيل قوي صحيا وبدنيا، كما أكد علي أهمية الرياضة وجعلها اسلوب حياة وأن مراكز الشباب دورها في تسليط الضوء علي المواهب لتري النور .

وفي نفس السياق تحدثت غادة ابوالوفا السيد مديرة مركز شباب النجمة والحمران، علي ان هذه المسابقة بمشاركة أربع مراكز شباب وهي مركز شباب ابوحمودي ومركز شباب المحارزة ومركز شباب الشرقي سمهود ومركز شباب النجمة والحرمان، حيث فاز مركز شباب النجمة والحمران وتم تسليم الجوائز علي الفائزين .