أنشطة فنية بعددًا من مراكز شباب قنا

ضمن مبادرة "بداية "..

نفذت إدارة الشباب والرياضة بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وبالتحديد مركز شباب حاجر خزام، اليوم السبت، العديد من الفاعليات، وذلك ضمن مبادرة بداية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان ضمن هذة الفاعليات تعليم الشغل اليدوية بالخزف للفتيات بالقرية وتفاعل الفتيات بالعمل اليدوية وقاموا بعمل العديد من المشغولات بأيديهم ، شارك فى الفاعلية نحو ٢٠ من الفتيات.

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه، ان مبادرة بداية تضمنت عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا .

كما نفذ مركز شباب ابو مناع بحري التابع لإدارة دشنا، مسابقة الأشغال الفنية اليدوية، شارك فيها ١٠ من الشبا ، فاز منهم ٣ من المشاركين.

وتعد الأشغال الفنية هى مجموعة من الأعمال اليدوية البسيطة التي يقوم بها الإنسان، والتي تتميز بكونها ذات طابع فني مميز ومبتكر في كثير من الأحيان، وذلك من خلال استخدام مواد أولية بسيطة وغير مكلفة"، وتعتمد الأعمال اليدوية في الأساس على مهارة اليد العاملة، وتجدر الإشارة إلى أن البعض يطلق عليها "الأعمال الفنية"، أو "المهارات الفنية"، أو "الأشغال الفنية"، أو "الحرف اليدوية".

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه أن الأعمال اليدوية الفنية اسهمت في رفع وتنمية القدرة الإبتكارية والإبداعية لدى الإنسان، فهي تمنحه مساحة كبيرة للتفكير والتأمل في محاولة إيجاد كل ما هو جديد ومميز.

كما أسهمت الأعمال اليدوية في المحافظة على الإرث الخاص بكل مدينة أو بكل مجموعة من الناس، كما عملت على ديمومته.

و نفذت إدارة شباب قوص بمركز شباب حاجر خزام العديد من الفاعليات ضمن مبادرة بداية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و قام مدير المركز دعوة الاطفال للاستفادة بما يقدمه المركز من خدمات عديدة ومفيدة لهم، و شارك فى هذا اليوم ٤٠ من الاطفال من أبناء قرية حاجر خزام وابدوا عن فرحتهم بهذا اليوم .