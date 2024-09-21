السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جنازة عسكرية بعد 57 سنة.. نجل شقيق الشهيد فوزي أبو شوك يشكر القوات المسلحة

جنازة عسكرية للشهيد
جنازة عسكرية للشهيد فوزي أبو شوك

وجه محمد محمود نجل شقيق الشهيد فوزي أبو شوك، الشكر لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية والأمانة العامة لوزارة الدفاع وجميع قيادات القوات المسلحة الذين تواصلوا معهم لإقامة جنازة عسكرية تليق بالبطل الشهيد.

وأضاف محمد محمود خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: « فوجئت أثناء تصفح موقع التواصل الاجتماعى بإحدى الصفحات تؤكد العثور على شهيد من شهداء حرب 67، فانتابه الفضول لمشاهدة الصور وفوجئ بأنها صور عمه ووالده وأقاربه التى كانت بحيازة الشهيد».

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وتابع: على الفور توجهت لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، فوجهوه لزيارة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ثم تم التواصل معه لإبلاغه أن الرفات فى مستشفى السويس العسكرى.

أكمل: طُلب من أحد أشقاء الشهيد إجراء تحليل DNA، فحضر معه عمه عبدالمولى، وبعد نحو ما يقرب من شهر تقريبًا تم إبلاغهم بتطابق العينة وضرورة استلام الرفات تمهيدًا لدفنه فى مقابر العائلة، فى جنازة عسكرية تليق بالشهيد، كما أن العائلة استقبلت النبأ بالزغاريد.

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